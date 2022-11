Roy Barreras pide al Partido Conservador que apoye la reelección de Santos

que acompañe las políticas del presidente Juan Manuel Santos desde la primera vuelta en las elecciones presidenciales que se adelantarán en el año 2014.

En otras noticias, organismos sociales en Cali, revelaron que en 13 colegios de la ciudad, donde se aplican medidas de prevención, disminuyó significativamente el matoneo.

Este fin de semana comienza la Copa Confederaciones en suelo brasilero. España y el país anfitrión son los grandes favoritos para llevarse el título. Dentro de los juegos destacados del inicio del torneo se encuentran: Brasil vs. Japón, México vs. Italia y España vs. Uruguay.