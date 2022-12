“Sabotaje” a reunión de Vargas Lleras en Arauca, ¿un acto de provocación?

El candidato a la Vicepresidencia Germán Vargas Lleras discutió con un ciudadano que lo increpó durante una reunión en Arauca.

“Esto no es un consejo comunal, ni yo soy Álvaro Uribe, ¡respéteme!”, dijo el candidato. Por último, Vargas Lleras pidió que “no me sabotee más esta reunión. Esto así con este gamín no se puede”, puntualizó.

En Mañanas BLU se discute si este tipo de actos son actos de provocación, ya que como lo denunció el mismo Vargas Lleras, la persona que lo increpó es Juan Carlos Santamaría, quien hace parte del Centro Democrático.

Respecto al tema, María Alejandra Villamizar dijo que “en campaña política, evidentemente, tanto la estrategia uribista parecer ser ir a provocar la campaña de Santos y a Germán Vargas Lleras que se deja provocar”.

Según Rafael Guarín, “la expresión ‘gamín’ significa desigualdad, y aquí hay un espontáneo acto de sinceridad del señor Germán Vargas”.

Finalmente, Hector Riveros dijo que “el evento fue de organización interna donde no se trataba de discutir las tesis del presidente Santos ni de Vargas Lleras, se trataba de organizar la campaña. Y ahí es donde, a mi juicio, los ciudadanos y mucho menos los contradictores tienen derecho a sabotear”, reafirmó.