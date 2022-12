Sacerdote agrede a empleados de lavadero de carros en Jamundí, Valle del Cauca

En el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, un sacerdote auxiliar agredió verbal y físicamente a varios funcionarios de un lavadero de carros.

El hecho ocurrió en el lavadero La Once en la tarde de este martes, cuando el sacerdote Armando Cavallarí Sierra buscó su vehículo y entró en cólera al ver que supuestamente el carro no estaba lavado correctamente.

La agresión quedó grabada en videos de las cámaras de seguridad del local comercial, donde se puede ver al religioso gritando a los funcionarios e incluso golpea en la cara a Julián Eduardo Zapata, trabajador del lugar.

“Supuestamente como la camioneta quedó sucia, dijo que nosotros éramos unos ladrones, que siempre le veíamos la cara. Empezó a alegar y que no iba a pagar la lavada de la camioneta. Cerramos la reja y me acerqué a la pared, el señor se me acercó y me pegó una trompada”, indicó la víctima de agresión.

Los familiares del hombre interpusieron las demandas respectivas ante la Fiscalía y ante los altos mandos eclesiásticos para que inicien una investigación disciplinaria en contra del sacerdote.