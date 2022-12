Salida de Reino Unido de UE, ejemplo para que no pase lo mismo con plebiscito: Santos

En el marco del evento de la proclamación de beneficiarios de Colfuturo 2016, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a los jóvenes para que tomen decisiones que aporten a la construcción de un mejor futuro.

“Estamos en un punto de inflexión: podemos seguir por el camino por el que veníamos de confrontación, odios y venganzas, de guerra, o podemos redefinir nuestro camino hacia la construcción de un país en paz”, dijo.

Comparó la situación que vive el Reino Unido por salir de la Unión Europea, tras decidir sin haberse informado de la mejor manera, y la oportunidad que tiene el país en el plebiscito para avalar un proceso que le pone fin a una guerra de más de 50 años.

“¿Vamos a enterarnos de las consecuencias de seguir en guerra después de que se vote? ¿Vamos a dejar que otros decidan por nosotros y nos impongan el regreso del conflicto armado? Allá, en Gran Bretaña, los mismos jóvenes lanzaron una campaña que decía: “Don’t fuck with my future”. Me perdonan mi inglés. Lo cuento porque, aunque la campaña fue insuficiente, puede servirnos de espejo para que ustedes, los jóvenes, no permitan que dañen su futuro”, aseguró.

Santos agregó que “la responsabilidad es de todos nosotros, y muy especialmente de colombianos como ustedes, jóvenes visionarios en búsqueda de más conocimiento”.

El mandatario destacó el momento histórico que vive Colombia para llegar a la paz y la posibilidad que tienen los ciudadanos de optar por un mejor país sin guerra o seguir con las consecuencias de que se mantenga el conflicto armado.

“Por eso, cuando pregunto cómo participarán ustedes en el plebiscito para refrendar el acuerdo de paz, no solo me refiero a cómo van a votar, sino a qué tan informados están y cómo están poniendo de su parte para informar a los demás”, explicó.

El presidente reiteró que “por primera vez, el presupuesto destinado a educación es mayor al de cualquier otro sector incluido el de seguridad y defensa” y que este país quiere aprender más y agredirse menos.

Escuche en este audio más información sobre:

-El gobernador de Bolívar entregó un balance de cómo van las obras del canal del Dique.

-Los líderes de la Alianza Atlántica, incluido el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y presidente en funciones español, Mariano Rajoy, inician una cumbre de dos días de la OTAN en Varsovia.

-La defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) presentó hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la solicitud de extradición del exgobernante que Panamá hará a Estados Unidos, donde vive el político opositor, indicó una fuente legal.

-El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se reúne este viernes con líderes cubanos del sur de Florida.

