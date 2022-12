Salida de Víctor Pacheco del país no afecta el proceso: Abelardo de la Espriella

Según Abelardo de la Espriella, abogado defensor del magistrado Jorge Pretelt, en el caso del escándalo de corrupción en la Corte Constitucional, aseguró que no afecta en nada el hecho de que el abogado Víctor Pacheco haya salido del país.

“No tengo conocimiento, es decir me he enterado por los medios de comunicación que Víctor Pacheco abandonó el país, pero primero entiendo que no tiene ninguna prohibición para abandonar el país, eso en lo absoluto afecta el proceso porque él ya rindió sus respectivas declaraciones”, indicó.

Desde el partido Liberal cuestionaron que Pacheco haya salido del país, ya que se encuentra en un proceso de investigación.

Este miércoles se conoció que Víctor Pacheco salió del país rumbo a Panamá, en un vuelo de la aerolínea Copa Airlines que partió desde Barranquilla. Su vuelo estaría programado para regresar el sábado a la capital del Atlántico. Una fuente cercana al jurista le aseguró a Blu Radio que sí volverá al país.