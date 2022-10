Salsero venezolano Oscar D'Leon sufrió accidente y perdería visión de un ojo

la pérdida de la visión de un ojo, indicó el miércoles a la AFP su representante.

A raíz de este accidente, D'León, de 69 años y apodado "el sonero del mundo", suspendió una gira prevista por Uruguay, Argentina y Chile, señaló Oswaldo Ponte, contactado por teléfono.

"Oscar sufrió un accidente en su casa, un fuerte golpe en el ojo que le provocó un gran daño. Los médicos han dicho que hay un 98% de posibilidades de perder la visión de su ojo izquierdo", dijo Ponte.

El accidente tuvo lugar el martes por la tarde, cuando el salsero preparaba precisamente su maleta para esa gira. Al querer tomar un abrigo se golpeó en pleno rostro con la puerta de una caja fuerte en la que guarda sus documentos.

"A la una de la tarde, me llama su hija desesperada. No entendí pero sabía que algo mal había pasado y me fui a su casa. Lo encontré en el suelo, bañado en sangre", contó el representante.

"Él tiene un cuarto en el que hay una caja fuerte. Cuando va retirar un abrigo se golpeó el rostro contra la puerta de la caja fuerte que estaba abierta", continuó.

"El golpe fue en el ojo. Oscar utilizaba un lente intraocular, que al romperse le dañó aún más el ojo", precisó.

Tras el accidente, el cantante fue trasladado al Hospital Beascom Palmer Eye Institute de Miami, donde fue intervenido quirúrgicamente.

CON AFP