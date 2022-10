Santiago Rojas rinde interrogatorio este lunes por caso Odebrecht

El pasado 15 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos, no aceptó la renuncia de Rojas.



Santiago Rojas, que está al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dijo que a la campaña electoral de 2010 del hoy presidente Santos, de la que fue gerente, no fueron reportados recursos de la constructora brasileña Odebrecht.



Según Santos, Rojas "ha sido una persona de inmensa lealtad, una persona íntegra y una persona que le ha servido al país como pocos y está haciendo una labor extraordinaria en la DIAN y por eso no le voy su aceptar la renuncia por ningún motivo. Usted siga porque usted no tiene nada que esconder".