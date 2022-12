Santos anunció su apoyo a la reforma pensional de Iván Duque

El presidente Juan Manuel Santos respaldó la reforma pensional anunciada por su sucesor Iván Duque y lamentó no sacarla adelante durante su Gobierno.



“Unas pocas personas están en el sistema, todos estamos envejeciendo y este es un costo que va a incrementarse. Por eso se requiere una reforma pensional porque el peso del gasto en pensiones está aumentando a un ritmo muy rápido”, dijo durante un conversatorio con el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, David Petraeus.

Duque ha anunciado que no aumentaría la edad de jubilación.



En la charla también habló de la importancia de contar con más recursos de Estados Unidos especialmente para el programa de sustitución de cultivos ilícitos.



“Y si pudiéramos utilizar esa nueva inteligencia sobre las consecuencias de un acuerdo de paz, las bandas criminales incluso con ELN”, señaló.



Además, le sugirió a su sucesor no imponer cambios al acuerdo de paz sino concertarlos.