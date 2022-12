En Funza, Cundinamarca, concluyó este viernes la primera misión de la ONU en Colombia, en la que se verificó el proceso de dejación de armas del grupo guerrillero.



El presidente Juan Manuel Santos dio por terminada la fase de desarme de las Farc agradeciendo “enormemente” a la ONU, su consejo de seguridad y al secretario por todo el apoyo que brindaron “en el difícil, pero importante proceso”.



Calificó el momento como “muy importante” y aseguró que se vio “concretamente que se siguieron todos los pasos acordados con las Farc”.



Por su parte, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, mostró su esperanza de que con el fin de este capítulo no terminen los esfuerzos de paz, sino que se relancen.



"Confiamos en que la finalización de la dejación de armas no sea también el fin de los esfuerzos de paz, sino que al contrario sean la señal de su relanzamiento", dijo Arnault en el acto final de inutilización de las armas que fueron de las FARC.



De esta manera dio por finalizada la tercera y última fase de la dejación de armas, tras la de almacenamiento de las armas ingresadas por las FARC a los campamentos donde se desmovilizaron y la segunda, que incluyó la salida de los contenedores con ellas hacia el gran almacén central donde hoy concluyó su inutilización en la localidad de Funza (centro).



En total, 8.994 armas fueron entregadas, entre fusiles pistolas ametralladoras.



Las armas almacenadas en los 37 contenedores de la ONU se distribuyen así:



Armas cortas:



Pistolas: 1817

Revólveres: 170 armas



Armas largas



Fusiles de asalto: 6177

Fusiles de precisión: 28

Escopetas: 6

Subametralladoras: 13

Ametralladoras: 274



Armas colectivas de apoyo a combate:



Lanzacohetes: 12

Lanzagranadas: 229

Morteros de diferentes calibre: 268



El próximo martes iniciará la segunda misión de las Naciones Unidas que verificará la reincorporación de las Farc quienes no participaron en este acto oficial.





