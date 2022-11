Santos enviará terna para fiscal cuando Corte Suprema esté completa: MinInterior

“Ahora pretenden señalar, de una manera inconsecuente, que el que el presidente Santos no va enviar la terna porque así le paga el favor al fiscal Montealegre por la detención de Santiago Uribe”, dijo.



“Nosotros esperamos en el Gobierno que esta semana la Corte Suprema de Justicia supere las dificultades que ha tenido y pueda llenar las vacantes que hay hoy. Una vez se presente ese hecho, que nos dicen que es el miércoles o jueves, el presidente Santos enviará inmediatamente la terna para fiscal”, reveló.



El ministro reiteró que el presidente Santos “no maneja la Sala Penal de la Corte Suprema, el Tribunal de justicia y Paz de Antioquia y los jueces y magistrados que han tomado decisiones contra dirigentes del Centro Democrático”.

“Ahora pretenden señalar, de una manera inconsecuente, que el que el presidente Santos no va enviar la terna porque así le paga el favor al fiscal Montealegre por la detención de Santiago Uribe”, dijo.



Preguntado por el posible nombramiento de Montealegre como embajador en Alemania, Cristo “dijo que no conoce ningún movimiento en ese sentido”.