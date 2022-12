Santos espera que entre mayo y junio de 2016 se realice plebiscito por la paz

El presidente Juan Manuel Santos insistió en la necesidad de agilizar las conversaciones con las Farc para determinar este mecanismo, sin embargo, señaló que la guerrilla se ha demorado en tomar decisiones algo que juega en contra del tiempo que necesita el Congreso para que la “refrendación esté a más tardar en junio del año entrante”.



El mandatario además volvió a rechazar la propuesta de las Farc sobre una tregua bilateral antes de un eventual cese definitivo al fuego con esa guerrilla.



“A eso le respondo. No señores. Le agradecemos su gesto de un cese el fuego unilateral, y ha venido cumpliendo, pero lo que no pueden exigir es que haya reciprocidad porque ellos siguen extorsionando, traficando, beneficiándose de la minería ilegal.”, dijo Santos. (Lea también: Santos pide a Farc un esfuerzo para decretar cese al fuego bilateral en enero)



“Las Fuerzas Militares no van a dejar de perseguir a quienes siguen delinquiendo a eso nos obliga la Constitución”, agregó el mandatario.



Plebiscito como mecanismo de refrendación



Frente al plebiscito como mecanismo de refrendación, Santos aseguró que es la oportunidad para que todos los colombianos participen y decidan si aprueban o no los acuerdos logrados en La Habana. (Escuche también: ONU destaca propuesta de Santos sobre inicio de cese bilateral )



“Ellos siguen insistiendo en su Asamblea Constituyente, les hemos dicho de todas las formas ‘bájense de esa nube, Asamblea constituyente no va a haber’, el plebiscito es una oportunidad para que todo el pueblo colombiano pueda salir a votar, si gana el no, eso será acatado y seguiremos en guerra durante 20 o 30 años”, dijo Santos.