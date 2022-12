Santos: Hay que respetarle el acuerdo al M19

El presidente Juan Manuel Santos, aseguró que no le parece "oportuno en este momento" solicitar la revisión de las amnistías que se concedieron hace dos décadas a los dirigentes del M-19 por la toma del Palacio de Justicia de Bogotá, ocurrida en 1985.



Santos dijo en Manila, donde participa en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que "ese tipo de solicitudes (en este momento) pueden ser muy mal interpretadas". (Lea además: Santos no está de acuerdo con revisar indultos a M-19 )



“Hay que respetarle el acuerdo al M19, es un acuerdo que hizo el estado colombiano con esa guerrilla, lo que pasa es que no sé qué más hacer para que se respete ese acuerdo (…) es la palabra del Estado la que está empeñada en ese acuerdo”, dijo Santos.



El presidente respondió así a la decisión del fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, de revisar las amnistías concedidas hace dos decadas a los integrantes del M19.



El fiscal se amparó al hacer el anuncio en que se habían descubierto nuevos indicios en relación a la toma del Palacio de Justicia por parte de esa guerrilla el 6 de noviembre de 1985, que terminó con una trágica retoma militar que se saldó con un centenar de muertos.



Esa interpretación a la que se refirió Santos tiene que ver con las actuales negociaciones que se llevan a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Cuba, donde el Gobierno ya ha llegado a acuerdos con la guerrilla en lo relativo a la aplicación de una justicia especial una vez firmada la paz.



"Precisamente lo que se negoció con las FARC, respecto a una jurisdicción especial de paz para que los máximos responsables sean sometidos a la justicia transicional, da la seguridad jurídica precisamente para que el día de mañana algún otro fiscal no abra nuevamente la posibilidad de revisar cualquier decisión jurídica", explicó el mandatario.



Santos consideró así que no es propicio ahora reabrir el caso del M-19, guerrilla que se desmovilizó en 1990 y muchos de sus integrantes están hoy día en la política. EFE



Escuche en este audio más información sobre:



-Familiares del el soldado Andrés Felipe Pérez, recientemente liberado por el ELN, dicen que lo encontraron en aceptables condiciones físicas y mentales.



-Se registran dificultades en la movilidad en el municipio de Soacha, muy cerca a Bogotá, por protestas de habitantes de algunos barrios.



-Las autoridades en Bogotá sorprendieron a un hombre en Transmilenio con 17 celulares en su poder.



-Al menos 12 barrios de Santa Marta están en emergencia por un muy fuerte aguacero.



-La Costa Caribe colombiana prepara homenajes para Calixto Ochoa, el juglar vallenato que falleció esta madrugada en Sincelejo.



-El Ministro de Salud Alejandro Gaviria encabezará hoy en Bogotá una reunión extraordinaria con los gerentes de los hospitales de Santander para buscar una salida a la crisis de la red pública de salud de la región.



-Funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Medellín, apoyados por la Policía, se disponen a esta hora a desalojar a 38 familias residentes en el sector Oasis, del barrio Moravia, en el norte de Medellín.



-Una menor de 16 años de edad fue asesinada, en las últimas horas, en el oriente de Cali. La joven caminaba por una calle del barrio Petecuy, junto a dos amigas, luego de salir de un gimnasio, cuando fue abordada por un sujeto armado que le disparó en 7 oportunidades.



-Las autoridades francesas reportan que ya fueron identificadas las 129 víctimas de los atentados del viernes 13.



-Fue evacuada una de las terminales más concurridas del aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca, por una maleta abandonada y sospechosa.



-En las próximas horas el senador Horacio Serpa pagará su apuesta y se quitará el bigote.



-El Gobierno Nacional iniciará oficialmente los trabajos de reconstrucción de las primeras viviendas en el municipio de Salgar, afectado por hace seis meses por el desbordamiento de la quebrada La Liboriana.



-En una jornada especial, decenas de Indígenas de la etnia Wayúu cambiarán sus nombres, ante equivocaciones cometidas por la Registraduría.