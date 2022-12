Santos no descarta plan B para refrendación de acuerdos de La Habana

El presidente Juan Manuel Santos, en declaración al diario El Espectador, manifestó que no tiene ningún problema en que el mecanismo que avale los acuerdos de La Habana sea a través de la consulta popular, un plan B.

Sin embargo, indicó que tiene la seguridad que la Corte Constitucional aprobará el plebiscito por la paz para que el ciudadano en las urnas ratifique o no los acuerdos suscritos entre el Gobierno y las Farc, iniciativa hecha por su despacho e impulsada durante el desarrollo de las negociaciones de paz.

"Tengo la seguridad de que el plebiscito va a pasar en la Corte Constitucional, pero si ellos deciden que no sea plebiscito sino consulta popular, no tengo ningún problema. Como se dice, no importa si el gato es negro o blanco, lo importante es que cace ratones. En este caso, lo que me preocupa es que el pueblo pueda decir sí o no. Lo que sí no puede ser es que el proceso tuviera que comenzar de nuevo”, expresó a El Espectador el jefe de Estado.

Estas palabras del mandatario se dan luego que la dirección del Partido de la U solicitara al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional establecer una fecha para hacer una consulta popular abierta para que los colombianos decidan sobre el proceso de paz.

Según las directivas del partido de Gobierno, aunque esperan que la Corte Constitucional vote favorablemente el plebiscito por la paz, es importante tener un ‘plan B’ o segunda opción.