Santos pide a Corte Constitucional acelerar decisión sobre el fast track

Allí habló con la comunidad sobre el posconflicto y los problemas jurídicos que enfrenta el acuerdo.



El jefe de Estado se refirió, claramente, a la Corte Constitucional en donde se estudia la exequibilidad del trámite rápido de las leyes en el Congreso, que sustentarán el acuerdo de paz.



Santos dio a entender que el fast track es el camino para que el acuerdo no corra riesgos por la tardanza en leyes como la amnistía para los guerrilleros.



Diciéndolo de otro modo, el primer mandatario pidió celeridad a los magistrados.



“Requerimos unas nuevas leyes, inclusive algunas reformas constitucionales, por eso es tan importante lo que sucedió en el Congreso esta semana”, expresó.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-El jefe de la delegación de paz de las Farc, ‘Iván Márquez’, dijo a través de su cuenta de Twitter que el gobierno no ha cumplido con los indultos y ley de amnistía luego de iniciar el Día D.



-Un sentido homenaje realizaron los hinchas del Chapecoense a las víctimas del accidente de la aerolínea Lamia que llegaron ayer a Chapecó.



-Las autoridades médicas en el hospital San Vicente entregan el parte médico de los cuatro sobrevivientes que se encuentran en este hospital.



-Miles de personas asistirán en la Plaza de la Revolución de Santiago de Cuba al último acto masivo para despedir a Fidel Castro, en el que intervendrán representantes de organizaciones sociales y su hermano, el presidente Raúl Castro.



-Un ataque sicarial deja a conductor de taxi muerto y otra persona herida en Galapa.



-El presidente Juan Manuel Santos, aseguró en Achí, sur de Bolívar, que su gobierno no bajará la guardia con la ola invernal que se prolongará hasta mediados de diciembre.



-Más de 100 familias del barrio Gaitán en Bucaramanga piden ayuda pues se encuentran en grado de riesgo de deslizamiento debido a que sus viviendas están ubicadas en un terreno inestable pueden colapsar porlas Fuertes lluvias.