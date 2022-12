Santos pide apoyo a ONU para verificar cese bilateral que iniciaría en diciembre

El presidente Juan Manuel Santos dijo este jueves que está de acuerdo con que el cese bilateral al fuego con la guerrilla de las Farc inicie el 16 de diciembre, y no el 1 de enero, tal como lo habían propuesto los miembros del equipo negociador del grupo guerrillero. Sin embargo, afirmó que para que esto se pueda dar en cualquiera de las dos fechas es necesaria la concentración guerrillera. (Lea también: Santos pide a Farc un esfuerzo para decretar cese al fuego bilateral en enero)

Publicidad

“Ayer inclusive uno de los miembros del secretariado dijo que por qué no era el 16 de diciembre. Listo, que sea el 16 de diciembre. Entre más pronto mejor porque más vidas nos vamos a ahorrar. Sin embargo, es muy importante que tengamos los elementos de ese punto de la agenda acordados para que realmente se puede hacer. Por ejemplo, si no se concentran, pues no se puede administrar el cese al fuego con efectividad porque hay otros grupos de violencia que hay que combatir”, expresó Santos.

Santos se reunirá este jueves con Jean Arnault, delegado de Naciones Unidas en el proceso de paz, para pedirle a la ONU que sea ese organismo el que verifique el cese al fuego bilateral. (Escuche también: ONU destaca propuesta de Santos sobre inicio de cese bilateral )

Publicidad

“Hoy precisamente tengo una reunión con el delegado del secretario general de Naciones Unidas, que está facilitando esa negociación. Le voy a decir que aceleremos todo, y que si hay voluntad podamos contar con todo el andamiaje de Naciones Unidas para esa verificación”, expresó Santos.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Cambio Radical dice que sí hará presencia en la comisión de congresistas que viajará a La Habana, y desmiente que haya divisiones frente al apoyo al proceso de paz.

Publicidad

-Ocho estudiantes heridos dejó un accidente de tránsito registrado esta mañana en la vía que comunica a Popayán con Pitalito, Huila.

Publicidad

-El cuerpo de bomberos de Bogotá mantiene los esfuerzos por apagar un incendio forestal en el cerro de Monserrate, en el oriente de la capital del país.

-La Alcaldía de Cali anunció que apelará la decisión de un juez de la república que emitió medidas cautelares para suspender el pico y placa en el sur de la ciudad.

Publicidad

-El director de la ANDI en el Atlántico, Alberto Vives, manifestó su preocupación por el anuncio del gobierno del aumento en las tarifas de energía y dijo que “por la inestabilidad tarifaria y los costos del gas, hay empresas de la región que están pasando condiciones críticas”.

Publicidad

-Hay expectativa frente a la sesión que sostendrán este jueves la Corte constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, para elegir al nuevo Registrador Nacional que tendrá en sus las elecciones presidenciales de 2018.

-El defensor regional del pueblo en el Valle del Cauca, convocó a todos los responsables de la red de salud de Cali para que sustenten si las clínicas y los hospitales están en condiciones de atender una eventual emergencia durante la Feria.

Publicidad

-Se conocen detalles de la decisión que tomó el gobierno de China, que ahora autorizará a las familias a tener máximo dos hijos.

Publicidad

-El presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, dice que desde la oposición le pagaron 850 mil de dólares al fiscal Franklin Ramos para que dijera que el proceso contra Leopoldo López fue una farsa.

-Se evalúan las posibles repercusiones que podría tener Javier Mascherano en el Barcelona, tras haber admitido ante la justicia española dos delitos fiscales por haber evadido impuestos con varios contratos de publicidad.

Publicidad

-En cinco municipios de Bolívar aún existe máxima alerta por posibles desmanes y hechos de orden público como consecuencia del reconteo de votos.

Publicidad

-Con la firma del acta de inicio de la Autopista 4G, que comunicará el Túnel de Occidente con el municipio de Bolombolo, se agilizará el tránsito entre Medellín y el Urabá antioqueño.