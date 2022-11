Santos pide solidaridad con los ciudadanos venezolanos

En su visita a Cúcuta el presidente Juan Manuel Santos pidió solidaridad con el pueblo venezolano y dijo que no se debe culpar a los ciudadanos de ese país por lo malo que sucede, especialmente en ciudades fronterizas.

"Llamo a que los colombianos adoptemos esa conducta, no comencemos a culpar a los venezolanos de nuestros males, todo lo contrario, vamos a extenderle una mano solidaria, decirles hermanos que estamos con ustedes", puntualizó.

El mandatario recordó que desde el próximo lunes 1 de mayo entrará en vigencia la Tarjeta de Movilidad Fronteriza expedida por Migración Colombia, para regular la entrada de los ciudadanos venezolanos.

“La persona que no tenga esa tarjeta o no tenga un pasaporte válido se va a declarar como una persona ilegal aquí en nuestro país. No pueden entrar si no están con la tarjeta o si están sin pasaporte, y si entran, y por alguna forma son capturados, serán declarados ilegales y deportados”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado insistió en que la frontera es una línea que debe unir y no dividir a los colombianos con los venezolanos e invitó al país a no caer en la xenofobia ni en la discriminación.