Santos recibió a más de 2.000 indígenas para fortalecer el acuerdo de paz

Los indígenas le insistieron al presidente Juan Manuel Santos que insista en el sueño de la paz. Cabe recordar que en los recientes meses han sido asesinados cinco líderes indígenas del pueblo Misak.

En total fueron más de 2.000 indígenas de pueblos Misack y Arhuacos que visitaron al presidente Santos en Palacio este lunes, a las 5 pm.

Joaquín Morales, líder de la comunidad indígena Misak, dijo que “la paz no salga de un país político sino que la paz salga de un país nacional”.

Por su parte, la coordinadora del Plan Salvaguarda de la Comunidad Misak, Liliana Pechené, expresó que el clamor de todos los pueblos indígenas es que se lleve a feliz término el proceso de paz.

El mandatario aseguró que seguirá insistiendo con los del Sí, con los del No y con los que no votaron, para forjar una paz estable y precisó que en el proceso no se puede dilatar. “El tiempo conspira contra los acuerdos”, dijo al final.