Santos reconoce que reforma tributaria coincide con comisión de expertos

El presidente Juan Manuel Santos indicó que la reforma tributaria que planea presentar el Gobierno en el segundo semestre al Congreso de la República, coincide con las recomendaciones que realizó la comisión de expertos.

Publicidad

"La reforma que vamos a presentar comparte los principios que la comisión de expertos tuvo como base para hacer sus recomendaciones va a ser una reforma equitativa, progresiva", dijo santos.

Publicidad

“Sentimos que quienes pagan todos los impuestos están pagando demasiado, que nos estamos volviendo no competitivos desde punto vista tributario para aquellos que están pagando los impuestos y que tenemos un sistema donde muy pocos pagan demasiado y demasiados no pagan y pagan muy poquito, por eso en ese orden de ideas vamos hacer una reforma que además sea estructural, casi todas las reformas y lo digo yo que he pasado varias de ellas”, indicó el mandatario.

Publicidad

“Nosotros esperamos presentar una reforma que sea mucho más estructural que no tenga en cuenta las necesidades del año siguiente si no algo de mucho más largo plazo y de ahí vamos a tener que necesitar mucho el apoyo del Congreso, porque creo que le haríamos un gran favor al país si dejamos una reforma realmente estructural que nos permita vivir muchos años sin una nueva reforma”, agregó el presidente Santos.

Las negociaciones que se adelantaban entre el Gobierno y los representantes de los indígenas en La María, Piendamó, Cauca, fueron suspendidas hasta este sábado con el fin de encontrar una salida a este paro que ya completa 5 días.

Publicidad

“Fueron suspendidas temporalmente vimos una como manera de receso para que ellos consulten y luego mañana vernos los argumentos jurídicos para buscar a ruta jurídica en cumplimiento de los acuerdos”, manifestaron desde el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric-.

Publicidad

Así mismo, se presentó una manifestación de docentes que terminó en enfrentamientos con la Fuerza Pública en el momento en el que intentaron entrar al parque central Caldas; en el enfrentamiento resultaron heridos 3 policías.



Escuche en este audio más información sobre:

Publicidad

-Varios heridos dejaron los enfrentamientos en la vía al Mar en el Valle del Cauca.

Publicidad

-El Ministro de Hacienda no se comprometió con un monto de recursos para cumplir la tutela que ordena al presidente Santos un plan, en menos de 48 horas, para resolver el hambre de los niños de la Guajira.

-Un juez de Cali profirió casa por cárcel para el exsenador Juan Carlos Martínez bajo el argumento de que es padre cabeza de familia por lo que debe estar al lado de sus hijos.

Publicidad

-Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski ya cerraron su campaña presidencial y esperarán hasta este domingo para que los peruanos decidan cuál de ellos será su presidente para el periodo 2016-2021.

Publicidad

-La Fiscalía asumió la investigación por el homicidio de un estudiante de la Universidad Distrital.

-Las autoridades desarticularon dos bandas dedicadas al microtráfico en los municipios de Fusagasugá y Funza, Cundinamarca.