¿Se adecuan las pruebas Pisa al contexto en el que viven los niños en Colombia?

Se hace difícil contextualizar algunas de las preguntas de las pruebas Pisa, en las que se encuentran casos como la siguiente:

Ciencias 1

A continuación se muestra una foto de las estatuas llamadas Cariátides, que fueron erigidas en la Acrópolis de Atenas hace más de 2.500 años. Las estatuas están hechas de un tipo de roca llamada mármol. El mármol está compuesto de carbonato de calcio.

En 1980, las estatuas originales fueron trasladadas al interior del museo de la Acrópolis y fueron sustituidas por copias. Las estatuas originales estaban siendo corroídas por la lluvia ácida.

Pregunta 1

La lluvia normal es ligeramente ácida porque ha absorbido algo del dióxido de carbono del aire. La lluvia ácida es más ácida que la lluvia normal porque además ha absorbido gases como óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno.

¿De dónde vienen los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno que hay en el aire?

Pregunta 2

Una astilla de mármol tiene una masa de 2,0 gramos antes de ser sumergida en vinagre durante toda una noche. Al día siguiente, la astilla se extrae y se seca. ¿Cuál será la masa de la astilla de mármol seca?

§ A. Menos de 2,0 gramos

§ B. Exactamente, 2,0 gramos

§ C. Entre 2,0 y 2,4 gramos

§ D. Más de 2,4 gramos

Pregunta 3

Los alumnos que llevaron a cabo este experimento también pusieron astillas de mármol en agua pura (destilada) durante toda una noche. Explica por qué los alumnos incluyeron este paso en su experimento.

Ante preguntas como estas, los panelistas de Mañanas Blu debaten si un niño colombiano es capaz de responder ese tipo de interrogantes.

“Eso no la pasa ni un estudiante de bachillerato, no la pasa un estudiante de bachillerato y no la paso yo que tengo un doctorado encima. Eso es una muy buena parte el resultado que hemos sido sujeto de un sistema de educativo que es fundamentalmente distinto al sistema donde se diseñaron esas pruebas. Eso no quiere decir que sea inválido, sino que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos”, aseguró Sandra Borda.

Por su parte, Rafael Guarín afirmó que “nos estamos quedando en temas de forma para justificar unos resultados negativos. Realmente la prueba lo que califica es la capacidad para resolver problemas cotidianos. El problema es el modelo pedagógico. Nosotros tenemos un sistema educativo que se dedica a la memoria y no enseña a razonar”.