El Gol Caracol ya vive el Mundial Brasil 2014 y transmitirá varios partidos internacionales de las próximas fechas Fifa.

El 13 de noviembre, a las 11:00 a.m., se transmitirá Uruguay vs. Jordania; el 14m a las 3:00 p.m., Bélgica vs. Colombia; el 16, a las 7:15 a.m., Japón vs. Holanda; el 18 Italia vs. Nigeria; y el 19, a las 2:30 p.m., Holanda vs. Colombia.