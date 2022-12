Se conocen detalles relacionados con acuerdo sobre justicia en Cuba

a BLU Radio detalles de su viaje.



Se conoció que el anuncio oficial sobre el acuerdo en justicia lo harían formalmente los delegados de Noruega y Cuba -países garantes en las negociaciones de paz entre las Farc y Colombia-, pero el jefe de Estado estará presente.



Su presencia supone que alguien de un rango similar en la guerrilla de las Farc también haga presencia, algo que no está confirmado.



Son tres puntos principales sobre el acuerdo de justicia:



1. Sistema integral de justicia: habrá verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.



2. Investigación y condena a los responsables de crímenes de guerra.



3. El sistema de justicia transicional tendrá condicionamientos, deberán decir la verdad, dejar las armas y reparar las víctimas.



Según Jorge Camargo, politólogo de la Universidad Javeriana, “la premisa de sentarse a negociar con las Farc hace tres años, era la búsqueda de un acuerdo de Paz con justicia, verdad, reparación y no repetición".



Por tal motivo, dijo Camargo, "de llegar a existir un consenso frente al punto de justicia transicional donde se cumplan las exigencias del Derecho Internacional Humanitario, podemos afirmar que nos encontramos ad portas de la firma del acuerdo final, dado que este era uno de los temas más complejos el cual garantizaba que no existiera impunidad.



"En definitiva, Santos supo interpretar las palabras de antesala del Santo Papa en Cuba y atendió al llamado de “no permitirnos otro fracaso” en la búsqueda de la Paz", concluyó Camargo.