Se enreda reforma que excluye de la JEP los delitos sexuales

Los partidos de oposición emprendieron una estrategia para hundir el acto legislativo argumentando que este proyecto de ley quiere perjudicar a los desmovilizados y miembros de las Farc que hacen parte del Congreso.

Algunos senadores decidieron retirarse de la sesión para descompletar el quórum y no votar esta iniciativa buscando que se archive. Para evitar que esto suceda, el senador Luis Fernando Velasco pospuso introducir un parágrafo dejando claro que esta medida no sería retroactiva lo cual no afectaría a quienes ya se vieron beneficiados con los acuerdos de paz como los miembros del partido de la Farc.

Publicidad

“Es simplemente que se respete la norma constitucional, puede ser tautológico, pero para nosotros es importante que eso aparezca. Me muero de la pena, pero yo no me prestaría para hacer un quórum rompiendo un acuerdo que habíamos hecho”, señaló Velasco.

Lea también: Versión colectiva de Farc busca esclarecer los motivos de secuestros: JEP.

Sin embargo, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia señaló que su bancada no puede respaldar esta medida porque sería generar impunidad por parte de los desmovilizados de las Farc.

“Para el Centro Democrático es claro que la ley no tiene efectos retroactivos, nosotros no podemos votar la impunidad de los delitos cometidos por las Farc con los niños. Una cosa es que ese sea el efecto de la norma y otra es que con nuestros votos nosotros elevemos a la Constitución ese tipo de impunidad”, indicó.

Publicidad

La sesión tuvo que levantarse y esperar nuevamente para ver si se puede lograr un acuerdo con los ponentes y el senador Luis Fernando Velasco y así garantizar que la norma pueda salir adelante a la cual le faltan cuatro debates.

Entérese con el equipo de BLU Radio sobre las noticias de Colombia y sus regiones , los acontecimientos más relevantes e información sobre los hechos que son noticia, llevados a ustedes por un grupo de periodistas, analistas y líderes de opinión.

Publicidad