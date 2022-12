Se entregó hombre que disparó a policías durante requisa en el sur de Bogotá

Óscar Alexis Larrahondo, de 18 años de edad, se entregó a las autoridades en la URI de Puente Aranda manifestando que fue él quien accionó el arma de fuego luego de que unos uniformados de la estación de Bosa llegaran hasta el bar donde se encontraba y le exigieran una requisa.

Cabe resaltar que en el hecho resultó un uniformado muerto y otro gravemente herido.

“De un momento a otro me pasan un revolver y llegan dos agentes y de una me apuntaron y en defensa propia me toca reaccionar y termino huyendo del lugar”, manifestó el implicado a los micrófonos de BLU Radio.

Larrahondo manifestó que ya en otras oportunidades había sido detenido por las autoridades por porte ilegal de armas, y según él con esta entrega voluntaria espera que le rebajen la pena por el crimen del subintendente de la Policía que resultó fallecido.