“Se está desdibujando mi objetivo”: poeta que puso en venta sus testículos

poética, ha comenzado a tener resonancia a nivel nacional. Sin embargo, Medina afirmó en Mañanas BLU que sus intenciones han sido malinterpretadas y que su idea no es simplemente una extravagancia.

Según Medina, lo que pretende es realizar un viaje por Europa para dar a conocer un mensaje de paz para Colombia a través de su obra poética. “Esto lo hago porque no tengo ninguna otra forma de financiación. Ya he hecho otras tres travesías y en este momento no cuento con recursos para viajar”, afirmó el poeta.

Medina aseguró ser consciente de las implicaciones de salud que puede tener ese tipo de intervención quirúrgica, pero le restó importancia diciendo que “lo que me interesa es hacer un acto altruista por la paz de Colombia”.

Emilse, esposa del poeta, afirmó que apoya a su esposo en esa decisión, porque en el matrimonio lo más importante es el amor y ya tuvieron la cantidad de hijos que deseaban.