Se ha despreciado voluntad de diálogo permanente del Gobierno: MinInterior a minga

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, aseguró que el Gobierno del presidente Iván Duque ha hecho “todo el esfuerzo” para que los diálogos con la minga indígena tengan éxito, pese a los inconvenientes que los mismos han presentado.

Le puede interesar: ¿Oposición tiene derecho a réplica tras declaración de Duque por minga indígena?

Publicidad

Gutiérrez explicó que el Gobierno se ha basado en tres caminos para lograr una negociación eficaz con la minga indígena.

En primer lugar, el Gobierno ha exigido que se levanten las vías de hecho para que no se perjudique más a la población y gente de la región que no ha podido recibir alimentos y medicinas, además de los menores que no han logrado continuar sus clases por los problemas de transporte.

Por otro lado, recordó que el Gobierno no ha hecho uso de la represión, pero que “la Fuerza Pública ha mantenido la vía alterna como garantía del transporte que se requiere de abastecimiento”.

Por último, afirmó que la oferta del Gobierno siempre ha sido la del diálogo.

Publicidad

“Se ha hecho un trabajo muy serio, hay una oferta de 10 billones de pesos para los indígenas del Cauca, razón por la que consideramos que se ha despreciado esta voluntad de diálogo permanente del Gobierno”, dijo.

Sobre los supuestos desbloqueos del Esmad en el Cauca utilizando represión, la ministra aseguró que “si no hubiera actuado oportunamente, no estaría abierta la vía alterna”, por lo que las autoridades han garantizado el desbloqueo ante los intentos de los indígenas por bloquear esta vía.

Publicidad

“Lo que hemos hecho es, a través de todo el diálogo, exigir el levantamiento de los bloqueos porque respetamos la protesta siempre y cuando no se cause perjuicio a los terceros”, explicó.

Sobre la polémica que han planteado los grupos indígenas por la no presencia del presidente Iván Duque, la ministra Gutiérrez aseguró que “más que la fecha de visita de Duque, que es lo de menos, lo que se requiere es que se pueda fijar una ruta realmente de trabajo” para definir cómo se van a hacer las inversiones.

Vea aquí la entrevista completa: