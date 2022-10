Se retracta mujer que aseguró tener sexo por dinero con senador de EE.UU.

hacer esas acusaciones, informó hoy el diario Washington Post.

Publicidad

A finales de enero, el diario conservador The Daily Caller publicó imágenes con las declaraciones de una supuesta acompañante del senador durante un viaje a República Dominicana, en las que ella aseguraba que Menéndez le había pagado por mantener relaciones sexuales.

Sin embargo, según documentos oficiales a los que tuvo acceso el Post, la misma mujer confesó a la policía dominicana que ella nunca ha visto o conocido al senador.

Publicidad

El escándalo sobre Menéndez saltó cuando el mismo portal conservador reveló en noviembre que tenía pruebas de que el senador había mantenido relaciones con prostitutas en algún viaje pagado por el doctor Salomon Melgen, donante del político, propietario de una mansión en la República Dominicana y, además, investigado por el FBI.

Publicidad

Menéndez se apresuró a negar las acusaciones sobre su vinculación con las prostitutas después de que se conociera que la Comisión de Ética del Senado estaba revisando el caso, y aclaró en varias entrevistas televisivas que finalmente él se hizo cargo de los gastos de los viajes que había hecho a la República Dominicana.

"Son difamaciones de blogs de la derecha que han estado difundiendo desde las elecciones. No se sostienen", aseguró Menéndez, de 59 años, uno de los políticos hispanos demócratas con más renombre y presidente del Comité de Asuntos de Exteriores del Senado.

Publicidad

"Es increíble que personas sin nombre, sin cara, anónimas, puedan poner en un sitio web eso e introducirlo en los grandes medios. En resumen, todas esas difamaciones son absolutamente falsas", aseguró Menéndez.

Publicidad

El senador reembolsó el pasado 4 de enero dos viajes privados no declarados hasta ahora que tuvieron lugar en agosto y en septiembre de 2010, por un valor de 58.500 dólares.

"He tenido una agenda muy apretada (...) cuando me di cuenta de que ese dinero no se había pagado, hice lo que era lo correcto. Pagué cuando me di cuenta", explicó Menéndez.

Publicidad

La ley establece que los legisladores pueden recibir regalos valorados en hasta 250 dólares, pero si el valor supera esa cifra se tiene que obtener permiso del Comité de Ética de antemano y documentarlo en los formularios financieros que todo congresista debe presentar en junio cada año.

Publicidad

Coincidiendo entonces con sus declaraciones, el canal Univisión entrevistó a una de las supuestas prostitutas que estuvieron con el senador en la República Dominicana, Yaneisi Fernández, de 21 años, quien negó a la cadena conocer a Menéndez y haber estado nunca en la casa de Melgen. Con EFE.