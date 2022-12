Se seguirán comprando dólares hasta marzo”, aclara Banco de la República

nacional.

Publicidad

Aclaró que el alza de hasta $2.069 que presentó el dólar frente al peso colombiano es una situación generalizada en América Latina, luego del cambio en la postura monetaria de Estados Unidos y la mejoría en la economía de ese país que ha fortalecido su propia divisa.

Meisel afirmó que la subida del dólar es una noticia relativa, pues le sirve a sectores industriales pero no es favorable para segmentos de la población en general, aunque no es una noticia alarmante pues la devaluación del peso no se transmitirá al mercado.

Publicidad

En ese sentido, Meisel aseguró que la devaluación ayudará a acercar la inflación al 3 por ciento proyectado para 2014.

Publicidad

“El Banco de la República compró dólares para fortalecer las divisas del país y ayudar a que el dólar no bajara tanto pero en estos momentos no se ha previsto pasar a la condición contraria”, comentó el directivo e informó que se seguirán comprando dólares hasta marzo.