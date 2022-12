Secamiento de ciénaga genera crisis humanitaria y ambiental en Magdalena

Edgar Fernández Lafaurie, alcalde de Cerro de San Antonio, señaló que estos municipios no tienen recursos para atender la emergencia que ha ocasionado la falta de agua y alimentos, siendo los niños los más afectados. “Es una calamidad pública, una crisis humanitaria. El 80% de la economía de estos municipios se deriva de las actividades pesqueras y ganaderas que se desarrollan en la Ciénaga y sus alrededores”.



Debido a que algunas personas estarían consumiente los peces que se encuentran en estado moribundo las autoridades de salud se declararon en alerta por las consecuencias que ese alimento podría tener en la salud de los humanos. (Lea también: Explotación petrolera atenta contra el parque de La Macarena: Alcalde )



Al mismo tiempo, un grupo de pescadores y campesinos iniciaron la recolección de los peces muertos para enterrarlos a fin de aminorar el impacto ambiental. El pescador Darío Samper indicó que el secamiento de la ciénaga afecto a los humanos, al ganado y a todos los animales. “El poco de agua que queda en el centro se recalentó y no tiene ni 30 centímetros de profundidad. Hasta las aves se están muriendo; la garza, el chavarrí, el cuervo, la piscinga y todos ésos”.



Tratando de salvar sus reses, por la falta de agua y de pastos, los ganaderos emigraron con sus animales para sectores aledaños al río Magdalena dejando cesantes a centenares de trabajadores lo que ha aumentado la crisis en el sector. (Lea también: Preocupa licencia para explotación petrolera en La Macarena: Parques Nacionales )



La gobernadora Rosa Cotes hizo un llamado urgente al gobierno nacional al tiempo que inició una campaña de recolección de mercados para los afectados. De igual manera pidió apoyo al comité nacional de prevención y atención de desastres para conseguir unas motobombas con el propósito de mandarle agua del río Magdalena a la ciénaga.



Habitantes de la región y ambientalistas coinciden en que éste era un desastre que se veía venir y no se tomaron medidas preventivas como en el Atlántico el departamento vecino donde hay una ciénaga similar a la cual desde el año pasado le están bombeando agua para evitar que se seque.