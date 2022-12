Secuestradores de avioneta decían que eran de las Farc: pasajero de la aeronave

Jorge Daniel Mojica, ganadero que iba a bordo de la avioneta que estuvo a punto de ser secuestrada en Arauca, habló en Mañanas BLU sobre los momentos que vivió a bordo de la aeronave cuando se presentó la situación. (Lea también: Capturan a dos hombres señalados de intentar secuestrar una avioneta en Arauca )

Publicidad

Mojica explicó que se encontraban en la avioneta rumbo a recoger unos ganaderos y “cuando veníamos como a unos 20 minutos de vuelo nos dijeron que eso era un secuestro, que eran de las Farc y que necesitaban que los lleváramos a unas coordenadas en Venezuela”, reveló.

Aseguró que los captores les aseguraban que “si no querían morir era mejor que los llevaran, que ellos ya tenían todo arreglado en Venezuela que allá no había problema”.



El pasajero de la aeronave afirmó que nunca había visto a los secuestradores que se identificaron como guerrilleros de las Farc, “uno era muy joven como de unos 17 y el otro si como de unos 30”.



Dijo que los hombres amenazaron con asesinar a todos los tripulantes de la aeronave al darse cuenta que estaban a punto de aterrizar en Arauca y no en Venezuela, como habían exigido, “pero al final salieron corriendo”.



Mojica reveló que a los 2 minutos del aterrizaje llegaron las autoridades “que hicieron todos los procedimientos hasta que capturaron a los dos secuestradores”.



“Es un tema muy duro, uno queda asustado, me dio mucho miedo cuando dijeron que eran de la Farc, aunque no iban vestidos como tal”, afirmó.