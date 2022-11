Secuestran y posteriormente liberan a tres personas en Risaralda

Las autoridades lograron rescatar a tres personas que fueron usadas como escudos humanos por delincuentes, en la vía que de Risaralda conduce a Chocó.



Vilmar Calimeño, secretario de Gobierno de Chocó, informó que los hechos delincuentes instalaron un retén ilegal para exigir dinero a los vehículos que se desplazaban por la vía y ante la presión del Ejército tomaron a las personas como rehenes.



El funcionario aseguró que ante este hecho los militares tuvieron que replegarse. Las identidades de las personas retenidas se mantienen en reserva.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-La Policía Metropolitana de Bogotá dice que ya tiene pistas en torno a quiénes serían los responsables del petardo instalado en la sede del movimiento político Opción Ciudadana.



-Este miércoles, es esperado en la Fiscalía David Orlando Durán, quien es señalado por las autoridades de ser el eje del escándalo de sobornos que salpicó a Ecopetrol.



-El Gobierno dejó en libertad al exalcalde Antanas Mockus para que revele toda la información confidencial que se requiera para demostrar que no hay intereses políticos detrás de la marcha por la vida del próximo 8 de marzo.



-Es incierta la agenda que cumplirán los congresistas del Centro Democrático en Washington.



-El Consejo Superior de la Judicatura le retiró la tarjeta profesional al abogado Álvaro Dávila, por sus vínculos con el escándalo del carrusel de contratos en Bogotá.



-Este miércoles se sabrá si Ernesto Manzanera, el piloto que habría causado el accidente donde murieron 4 personas en Bogotá, va o no a la cárcel.



-Un hombre en Bucaramanga se negó a practicarse una prueba de alcoholemia argumentando que es el hijo de un magistrado.



-Una modelo denuncia que fue robada, abusada y casi asesinada por algunas de sus colegas en hechos ocurridos en cercanías al municipio de Tabio, en Cundinamarca.



-El director de Aduanas en Barranquilla afirma que no dejará su cargo a pesar de ser uno de los hombres más amenazados del país.



-En Tuluá, Valle, la policía capturó, en las últimas horas, a tres menores de edad sindicados de extorsiones, homicidios y desmembramientos de personas en ese municipio.



-Autoridades de gestión del riesgo en Antioquia decretaron alerta naranja por deslizamientos en 8 municipios del departamento.



-Cientos de familias protestan frente a la Alcaldía de Yopal, por los supuestos engaños de un concejal que vendió unos lotes hace 5 años y ahora no aparece.



-Las mejores comparsas y escuelas de rumba se darán cita el próximo lunes, en la vía 40 de la capital del Atlántico.



-El papa Francisco se refirió hoy a la tragedia que significa la inmigración ilegal en las costa de Italia.



-Los presidentes de Rusia, Ucrania, Alemania y Francia se reúnen hoy en Minsk en lo que podría ser la última oportunidad para superar el conflicto civil que vive Ucrania.



-En Venezuela fue detenido el juez que dio más de 14 años de cárcel a Walid Makled por narcotráfico.