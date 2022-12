Seguimos apoyando el proceso de paz: embajador del Reino Unido en Colombia

El embajador del Reino Unido en Colombia, Peter Tibber, aseguró que siguen apoyando el proceso de paz con las Farc y que esperan que se logre un acuerdo que goce del apoyo de todos los colombianos.



“Seguimos apoyando el proceso de paz en Colombia, apoyamos el proceso y ojalá que se llegue al acuerdo final apoyado por todos en Colombia”, dijo Tibber, con motivo de la visita del presidente Juan Manuel Santos al Reino Unido.



Tibber indicó que la visita del mandatario colombiano es de gran importancia, no solo por ser la primera vez que la reina Isabel II invita a un presidente nacional a su palacio, sino porque el país es un aliado vital de su gobierno en Latinoamérica.



“En el tema de narcotráfico nosotros colaboramos con Colombia, no es un problema de Colombia sino para el Reino Unido también, venimos cooperando a la iniciativa del presidente Santos, hemos trabajando de la mano con Colombia”, afirmó el diplomático, quien además manifestó que el tema del medio ambiente es el otro gran tema que ocupa la agenda bilateral.



Tibber indicó que las relaciones de ambos países atraviesan por su mejor momento y señaló que las expectativas de la visita de Santos a su país son bastante altas.



“Las expectativas son grandes y emocionantes, es la primera vez que invitamos al jefe de estado colombiano, las relaciones están en su mejor momento. Cooperación en tema de investigaciones científicas, cooperacion en temas internacionales como narcotráfico o medio ambiente, son tres días de visitas de alto nivel, importante no solo por los tres días de visita, sino por lo que viene para el futuro”, concluyó.