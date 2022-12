Seguiremos funcionando, se trata de lo que quieren los ciudadanos: Uber

Adriana Garzón, vocera de Uber para Colombia, Perú y Chile, aseguró en Mañanas BLU que la plataforma tiene un compromiso con los más de 100 usuarios que diariamente usan el servicio y que por esta razón seguirán funcionado.



“La aplicación sigue funcionando y lo que seguimos intentando que el Gobierno pueda entender que hay un segmento del mercado que no tenía antes una alternativa”, dijo.



Agregó que el hecho que siga funcionando no es un desafío al Gobierno, “sino es una invitación para que le dé opciones al ciudadano.



“A nosotros nos preocupe mucho que cualquier reglamentación que vaya a salir para regularizar el transporte de lujo la discusión se centre en el modelo de vehículo. Aquí se trata de lo que los ciudadanos quieren”, dijo.



La posición del Gobierno



La ministra de Transporte, Natalia Abello, anunció en entrevista con Blu Radio, que el Gobierno Nacional alista la reglamentación para legalizar el servicio de transporte individual de lujo en el país.



“Vamos a proponer una reglamentación del servicio individual de pasajeros, pensando en la posibilidad de tener un servicio individual de lujo. Estamos evaluando si Uber o cualquier otra aplicación puede prestar el servicio individual de lujo”, dijo la ministra.



Según Abello, el Gobierno no prohíbe plataformas tecnológicas y explicó que “en el caso del Ministerio de Transporte lo que debe habilitar son empresas prestadoras del servicio de transporte y todas aquellas que facilitan el servicio”.



Además, se pronunció sobre la entrevista que le hizo Hugo Ospina, líder del gremio de los taxistas, en donde la ministra le ratificó que el servicio de Uber es ilegal.