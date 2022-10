Segundo Alberto Villota se nos intentaba colar en la JEP: fiscal

El Fiscal reportó desde la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la captura de otras cuatro personas por recibir dinero para colar a narcotraficantes en la Justicia Especial para la Paz.





Esta declaración obedece al caso del narcotraficante Segundo Alberto Villota, quien intentó hacer parte de la Justicia Especial para la Paz a través de la entrega de dineros a policías que rindieron falsos informes para hacerlo parecer un traficante de drogas.





“Se nos intentaba colar Segundo Alberto Villota por virtud de lo cual hay cuatro capturados; 3 de ellos aceptaron cargos y aceptaron ante la justicia que recibieron dinero para meterlo en la justicia especial para la paz, y eso no lo podemos permitir”, dijo Néstor Humberto Martínez.





Fuera de la JEP





El Gobierno anunció que el narcotraficante Segundo Alberto Villota saldrá de lista de integrantes de las Farc que tendrá beneficios jurídicos por su desmovilización.





El alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, señaló que después de hacer toda una revisión “se logró comprobar que Segundo Villota era un narcotraficante, por lo cual no se acogerá a ningún beneficio ni indulto”.





“Tenemos información precisa de que Villota era un narcotraficante y no es miembro de las Farc, por lo que el Gobierno no lo aceptará dentro de la lista de beneficiados”, puntualizó.

Cabe señalar que, además, el Gobierno se comprometió a coordinar de una mejor manera la política de erradicación de cultivos ilícitos para evitar malos entendidos con las Farc.





Escuche en este audio más información sobre:





-Cuatro uniformados de la Policía fueron capturados en el municipio de Yumbo, Valle, por su complicidad con una gigantesca banda delincuencial que delinquía en el occidente del país.





-Fasecolda advirtió hoy que las autoridades no deberían exigir todavía las pólizas para la tenencia de perros de razas peligrosas, como lo pide el nuevo Código de Policía, porque el tema aún no ha sido reglamentado.





-El Gobierno logró los primeros acuerdos con indígenas emberá que estaban bloqueando la vía entre Medellín y Quibdó, y se habilitó nuevamente el paso vehicular.





-El presidente Donald Trump sigue en silencio en cuanto a la renuncia de Michael Flynn como su asesor de seguridad nacional e intenta llevar la atención a las "filtraciones ilegales" que han sacado a la luz numerosos detalles sobre sus primeras semanas de Gobierno.





-Quedaron definidas las peleas de la segunda fecha de la Serie Mundial de Boxeo que disputarán Colombia y Venezuela en Cartagena.