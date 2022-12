Seguramente nos extenderemos un poquito más: ‘Iván Márquez’ sobre acuerdo final

Alias ‘Iván Márquez’, en entrevista con El País de España, aseguró que es probable que los diálogos de paz se extiendan más allá del 23 de marzo de 2016, fecha acordada con el Gobierno para firmar los acuerdos de paz.



“El reloj se activa a partir de la firma del acuerdo de la jurisdicción especial. Por supuesto, aunque hay aún temas complicados, aún es posible llegar al acuerdo final en marzo. Pero seguramente nos podemos extender un poquito más, los temas a discutir son complejos, de verdad”, dijo. (Lea también: Santos dice que de no aprobarse acuerdos estaría en serias dificultades )



De otro lado, ‘Márquez’ señaló que lo más difícil ya fue superado pues ya hay confianza entre las partes, aunque dijo que “aún queda mucho por construir”.



“La desconfianza está quedando atrás, cada vez la vemos más lejana, pero ambas partes somos conscientes que debemos construir aún más. La no aceptación por parte del Gobierno del acuerdo de jurisdicción especial nos pone a dudar. Si ocurre esto, más adelante pueden hacer lo mismo”, dijo el jefe guerrillero.



Además, ‘Márquez’ dijo que de firmarse el acuerdo de paz, los guerrilleros están dispuestos a desmovilizarse: “Si algo ha distinguido a las Farc durante su historia es la cohesión. Los guerrilleros están informados, están siempre atentos a lo que convengamos. No hay nada que insinúe que exista un movimiento de inconformidad interno”.



Lea aquí la entrevista completa