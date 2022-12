Senado elige nuevo magistrado de la Corte Constitucional

Los ternados para magistrado de Corte Constitucional fueron escuchados este miércoles por el Senado previo a la elección.

La candidata Diana Fajardo, que contaría con el respaldo del Partido de La U, entre otras colectividades, aseguró que quiere la paz para Colombia y ante la polémica por la declaración del senador Armando Benedetti, quien afirmó que si ella no gana la elección "las Farc se levantarían de la mesa", dejó claro que no ha conversado con el parlamentario al respecto.

"Lo que le podría decir es que no puedo ser responsable por las afirmaciones de otras personas, pero entienda que me estoy postulando para ser juez constitucional y el principio de un juez es tener todos los elementos de juicio para poder pronunciarse. No he hablado con el senador Benedetti, presumo que su intención no es hacer daño, y eso es lo que presume uno como juez, la presunción de inocencia", señaló.

Fajardo también agregó que "por plena y absoluta convicción personal no he tenido, no tengo no tendré afinidad política o ideológica de grupos al margen de la ley. El respeto por la justicia, pro las cortes y los jueces es un principio fundamental".

Adicionalmente, manifestó que "un magistrado no debe representar a nadie en particular sino a la supremacía de la Constitución para lo cual requiere sabiduría e independencia".

Por su parte, Alejandro Ramelli expresó que el país está en un punto de no retorno, por lo cual se debe entrar a reflexionar sobre los derechos de las víctimas.

"Nos encontramos en un punto de no retorno, estamos a portas de alcanzar la paz. Tenemos que entrar a reflexionar sobre los derechos de las víctimas. Es indudable que sin justicia no puede haber paz, las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad. La Justicia transicional debe tratarse de una justicia verdaderamente excepcional y transitoria. No podremos convertir lo transitorio en permanente", dijo.

Álvaro Motta evitó a su turno este tipo de preguntas afirmando que tendría que declararse impedido de salir elegido mañana, pero adelantó que de ser el designado por el Senado, actuaría con dignidad y pluralismo, la libertad e igualdad, paz y justicia.

El senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, dijo que la decisión de la colectividad es votar libremente y no en conjunto.

