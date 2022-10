Senador Germán Varón renunció a delegación del Gobierno en diálogos con el ELN

El senador por el partido Cambio Radical Germán Varón Cotrino renunció este jueves como ponente para participar en el desarrollo de la mesa de diálogo con miembros representantes del ELN.



Así lo dio a conocer el congresista a través de un comunicado de prensa en el que afirma que su renuncia a la delegación del Gobierno en diálogos con el ELN se debe a “las circunstancias de no generar la confianza requerida ante el Gobierno Nacional”.



“A mí me fue comunicado que tenía la condición de coordinador ponente de la JEP, en esa condición fungí y asistí a las reuniones con el señor ministro (del Interior) y con los demás ponentes y el día de ayer fui notificado que no era el coordinador, sino que era ponente. Para mirar esa circunstancia lo que demuestra es que hay alguna incomodidad o desconfianza por parte de la mesa o del gobierno y por lo tanto doy un paso al costado, no comprometer al partido y obviamente seguir teniendo la libertad de seguir exponiendo mis inquietudes sobre el proyecto”, explicó Varón.



Asimismo, afirmó que por esa misma razón renunció como ponente del proyecto de acto legislativo que permite crear un título de disposiciones transitorias de la Constitución dentro del proceso de paz.



“Dadas las circunstancias de no generar la confianza requerida ante el Gobierno Nacional, presenté mi renuncia a la designación como ponente del Proyecto de Acto Legislativo No. 002 de 2016 Cámara”, destacó el legislador en la misiva.