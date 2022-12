Senadores de Cambio Radical se salieron de discusión de reforma tributaria

El senador del Partido de la U Roy Barreras cuestionó la oposición de los congresistas de Cambio Radical al incremento del IVA al 19%, a pesar de ser parte de la coalición del Gobierno y de tener a la cabeza al vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras.

Publicidad

Esto encendió los ánimos de los congresistas de Cambio Radical, quienes se apartaron de la discusión del proyecto de ley.

"Aquí tenemos una costumbre: poder discernir y pensar diferente y eso lo ejerzo yo en mi partido y lo hago a cabalidad. Y si el gobierno considera que yo no pertenezco a la unidad por cuenta de que no voté una vez, cuando lo he acompañado en todo lo que ha querido, así lo asumo", respondió el senador German Varón.

Publicidad

Varón agregó que sí hay que pagar impuestos, pero no cuando la gestión en recaudo y en evasión ha sido nula.

Publicidad

Por su parte, el senador Juan Carlos Restrepo dijo que los señalamientos son injustos cuando su partido ha sido "solidario" con el proyecto se ley.

"Si al Gobierno Nacional y al señor ministro de Hacienda no le sirven los votos de Cambio Radical no hay ningún problema. Nosotros nos marginamos de la totalidad de la aprobación de lo que resta de esta reforma tributaria", amenazó.

Publicidad

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

Publicidad

- No hubo concertación entre empresarios y trabajadores en una nueva reunión sobre el aumento del salario mínimo.

-El avión de Aerosucre se cayó porque perdió sustentación en su ala derecha.

Publicidad

-La Cancillería informó de horarios en los que estará abierta en Navidad y Año Nuevo.

Publicidad

-Crece la preocupación entre los gremios portuarios del país por las denuncias que involucran a la firma brasilera Odrebecht.-El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció que habrá refuerzo de seguridad en Quibdó, Chocó, para evitar cualquier incursión de la guerrilla del ELN.

-La Secretaría de Inclusión Social y Familia realizó en la terminal de transporte del norte una campaña en contra de la trata de personas, especialmente, de niños y niñas que son explotados en Antioquia sexualmente.

Publicidad

-La irresponsabilidad de algunos conductores que movilizan cargas sobredimensionadas en las vías del país han dejado este año más de 30 personas muertas y 13 mil conductores sancionados. -Un juez envió a la cárcel a un hombre que asesinó a su madre en Barrancabermeja.

Publicidad

-Fue desmantelado un centro de acopio de carne y 9 toneladas de producto no apto para el consumo fueron incautados.-Desde el Teatro Nacional los amigos y familiares de Pepe Sánchez le rinden homenaje al actor.

-La Policía australiana frustra un ataque posiblemente planeado para el día de Navidad.