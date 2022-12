Será Fiscalía la que determine cómo sería sometimiento del Clan del Golfo: Naranjo

El vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, dijo que frente a la propuesta de alias ‘Otoniel’ de someterse a la justicia se debe actuar con mucha responsabilidad.



“No estamos ante una negociación política ni ante una negociación judicial. No le reconocemos como actor político armado. Nosotros la sigla Autodefensas Gaitanistas de Colombia no la reconocemos”, expresó.



En ese sentido, el vicepresidente dijo que, en la práctica, de lo que se trata es de ver cómo la justicia tiene la capacidad de desmontar la organización criminal.



“Será la Fiscalía la que determine hará cómo la justicia sea expedita, efectiva, eficaz para dar ese tratamiento de justicia ordinaria a un grupo que se aproxima a 3 mil integrantes”, agregó.



Finalmente, Naranjo reveló que el senador Iván Cepeda medió en acercamiento con el Clan del Golfo.



“Un senador tuvo el contacto original con el Clan del Golfo y trajo la solicitud original al Gobierno. Esto no es un accidente ni una coyuntura, esto tiene meses”, expresó, aunque omitió mencionar directamente al senador del Polo Democrático.



Dairo Antonio Úsuga, jefe de la banda criminal Clan del Golfo, anunció que su grupo está negociando con el Gobierno un sometimiento a la Justicia.



En un vídeo distribuido en sus redes sociales, vestido con uniforme de campaña, ‘Otoniel’ aseguró hablar como "comandante general" de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como se autodenomina su organización, y dijo que tiene "voluntad firme" de que "en Colombia se consolide la paz total".





En su breve comunicado, ‘Otoniel’ asegura que los miembros del Clan quieren formar "parte del fin del conflicto para llegar al desarme total de todos los grupos armados del país".