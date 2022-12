Sería "un disparate" votar en Navidad, dice Mariano Rajoy

Después de ocho meses de bloqueo político, las delegaciones de ambos partidos mantuvieron en Madrid una primera reunión para acercar posiciones en cuatro ámbitos programáticos: economía, asuntos sociales, educación y reformas de las instituciones.

Horas antes, los portavoces de los respectivos grupos parlamentarios firmaron un "pacto anticorrupción" en seis puntos que Ciudadanos exigió como condición sine qua non para empezar a negociar con el PP.



El partido conservador, en el poder desde finales de 2011, ganó sin mayoría las elecciones del 26 de junio, por lo que necesita el apoyo de otras formaciones para mantener a Mariano Rajoy como presidente del gobierno.



En caso de lograr el "sí" de Ciudadanos y del diputado de Coalición Canaria, un partido regionalista, Rajoy sumaría 170 escaños, seis menos de los que necesitaría en la cámara baja para salir investido en la primera votación.



En la segunda votación, Rajoy sería investido si suma más "síes" que "noes" a su candidatura. Así, no deja de presionar a los socialistas, para que algunos de sus 85 diputados se abstengan y eviten así un bloqueo que desembocaría en las terceras elecciones legislativas en un año.



Rajoy se someterá el 30 de agosto al debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y la primera votación tendrá lugar al día siguiente. En caso de fracasar, la segunda está prevista el 2 de septiembre.



El problema es que si su investidura sigue bloqueada, los plazos previstos por la Constitución llevarían a celebrar unas nuevas elecciones el día 25 de diciembre, lo que estaba causando numerosas reacciones.



"A ver si @sanchezcastejon tiene "narices" d enviar a 36.000.000 de españoles a repetir elecciones el día de Navidad", escribió en Twitter el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, refiriéndose al secretario general socialista, Pedro Sánchez.



El interesado respondió que con este calendario Rajoy demuestra "la poca talla" que tiene "como presidente del gobierno y como político", y reiteró que su partido votará "no" a su investidura.

AFP