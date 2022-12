Sería un error que Brad Pitt haga película sobre Chevron en Ecuador: abogado

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, expresó este miércoles su apoyo a una campaña para pedir al actor Brad Pitt que no produzca una película sobre el litigio entre la justicia ecuatoriana y la petrolera estadounidense Chevron por una demanda por contaminación de la Amazonía.



A propósito, el abogado Pablo Fajardo, representante de la comunidades indígenas, dijo que el acompañó al actor en 2012 y vio los daños que la explotación petrolera estaba causando en la zona. (Lea también: Correa apoya campaña para que Brad Pitt no haga película sobre juicio de Chevron )



“Chevron es la empresa más irresponsable del mundo. Hay que decir que la lucha real no es del Gobierno ecuatoriano sino de las comunidades indígenas de la Amazonía”, manifestó.



Fajardo aseguró que duda mucho que Brad Pitt haga esa película porque “es un hombre recto” y conoce la realidad del problema.



Además, dijo que el libro, sobre el cual se haría la película cuenta parcialmente la historia: “Si hace la película con base a Paul Barrett es un gran error de Bad Pitt. (Lea también: Tribunal arbitral de La Haya suspendió audiencias en caso Chevron contra Ecuador )



Además, dijo que no tiene certeza de que Chevron le haya pagado a Barrett para que publicara el libro pero que sí hay actuaciones que levantan ciertas suspicacias.



La Justicia ecuatoriana condenó a la petrolera Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por los daños ambientales y sociales originados por las operaciones de Texaco (luego comprada por Chevron) en Ecuador, entre 1962 y 1990.



Chevron se niega a cumplir la sentencia por considerar que fue producto de una trama de fraude en su contra y ha acusado al Estado ecuatoriano de estar detrás de esa supuesta conspiración, algo negado por el Gobierno y los demandantes.



