Serpa calificó a Zuluaga de “pastorcito mentiroso” por cambio sobre diálogos

y dijo que su propuesta de paz es una farsa.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe defendió la postura que fijaron el candidato del Centro Democrático y el Conservatismo. El exmandatario insistió en que sí se quiere hacer la paz pero con condiciones claras para la guerrilla.

Carlos Holmes Trujillo, candidato a la vicepresidencia por el Centro Democrático, aclaró que los cambios en el discurso de Oscar Iván Zuluaga no son una reversa a su posición inicial.

Santos cuestiona duramente el reversazo de Zuluaga sobre el proceso de paz

La crítica de Juan Manuel Santos

Según el candidato presidente Juan Manuel Santos, el reciente viraje de Óscar Iván Zuluaga entorno al proceso de paz con las Farc es una farsa y se adelantó a una posible jugada del Centro Democrático para lograr la victoria en segunda vuelta.

"Lo único que falta para que esta farsa sea completa es que envíen a algún delegado a Cuba, tengan algún contacto con las Farc y vengan y nos digan que ya están en conversaciones", aseguró Santos.

Además cuestionó el nuevo interés de apoyar los diálogos de La Habana, pese a que en la campaña del uribismo estuvo el capturado hacker Andrés Sepulveda, presunto autor de interceptaciones ilegales a los negociadores del gobierno.

"Me parece muy curioso que ahora me estén diciendo que están a favor del proceso, si lo que hicieron ellos fue contratar un delincuente para sabotear los diálogos. No solamente sabotear el proceso de paz sino chuzar al propio Presidente de la República".

Santos se refirió al tema luego de reunirse con 40 intelectuales por la paz, entre los que se cuenta Antanas Mockus. El exalcalde de Bogotá aseguró que el reversazo de Zuluaga responde a un afán electoral en busca de alianzas con otros partidos.