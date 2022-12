Shlomo Ben Ami confirma que Colombia planteó a EE.UU. liberar a 'Simón Trinidad'

El Gobierno colombiano planteó la posibilidad a Estados Unidos de explorar una eventual repatriación del jefe guerrillero Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad'. Así lo indicó Shlomo Ben Ami, excanciller israelí y asesor internacional del proceso de paz de La Habana.

“La guerrilla tiene la ilusión de que se libere a Simón Trinidad y eso también se ha mencionado a la administración norteamericana. Es una administración que manda e impone al sistema judicial”, dijo Ben Ami.

La extradición y la posibilidad de que el gobierno colombiano interceda ante estados Unidos para que los guerrilleros de las Farc no entreguen las armas y luego mueran al interior de una cárcel en Estados Unidos, fue puesta sobre la mesa por el presidente Juan Manuel Santos en Madrid donde avanza la visita de Estado del mandatario.

Santos también se refirió al primer encuentro entre el enviado especial de Estados Unidos a los diálogos de paz, Bernie Aaronson y los delegados de las Farc y dijo que se trata de un momento histórico que por primera vez Estados Unidos esté reunido con ese grupo guerrillero y quienes califica como el mayor cartel de droga del mundo.

Desde el teatro Real en Madrid, Santos anunció una delegación compuesta por cinco militares activos y un almirante que estarán viajando a La Habana para discutir la posibilidad de un cese bilateral del fuego con la guerrilla de Las Farc.

“Mañana viajan cinco miembros de la subcomisión que se estableció para discutir el cese al fuego definitivo. Se va a discutir en forma simultánea, victimas, justicia transicional y el fin del conflicto propiamente dicho: desarme, desmovilización y reintegración. En este punto el cese el fuego tienen que negociarse en unos términos muy claros. Hemos decidido que sean los propios militares del servicio activo los que viajen a La Habana. Yo decidí desde un principio mantener informados a los militares sobre la evolución del proceso y así seguiremos”, agregó.

El mandatario habló además de la importancia de las víctimas y de cuánta justicia están dispuestas las víctimas a sacrificar y que eso dependerá de la negociación con las Farc.

A propósito del proceso de paz, el expresidente César Gaviria, habló de su propuesta de justicia transicional para todos. Dijo que la Corte Penal internacional no va a ser el principal enemigo de la paz en Colombia y dijo que el país tiene que adoptar su propia forma de justicia transicional. El expresidente reiteró que es absolutamente necesario que todos los sectores del país, incluidos los empresarios, hagan parte de la justicia transicional.

El ministro para el posconflicto, general en retiro Óscar Naranjo, dijo que es necesario romper el paradigma de que justicia es igual a cárcel. Mientras que el ex juez de la Corte Penal Internacional, Baltazar Garzón, dijo que la Corte no será un enemigo del proceso de paz en Colombia y que se debe evaluar el mecanismo para que no exista impunidad en los acuerdos a los que se llegue con Las Farc. “Las Penas alternativas no significan impunidad”.