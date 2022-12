Si contralora fabrica una mentira así, ¿qué pueden pensar ciudadanos?: fiscal

Desde Cartagena, Eduardo Montealegre respondió duro a las acusaciones que hizo la contralora ante la Cámara de Representantes por el supuesto dinero que recibió el fiscal de parte de SaludCoop.

En algunos apartes de la declaración, Montealegre afirmó que “lo que dice la señora contralora es mentira, falta a la verdad, es una mentira tan grande como una catedral, jamás he recibido como fiscal dinero de SaludCoop .

“Ya le presenté a los medios de comunicación una constancia de SaludCoop una constancia en la que se dice que el último pago que me hicieron fue un año antes de ser fiscal y que como fiscal no he recibido ningún tipo de pago.

“En la diligencia de ayer (miércoles) la señora contralora, después de haber afirmado que yo seguía recibiendo dineros de SaludCoop, expresamente admitió que el último pago fue un año antes de mi posesión.

“Salgo a dar las explicaciones que ella me pide y es que ella faltó a la verdad en la denuncia que puso.

“Ahora soy yo quien pide explicaciones sobre por qué salió a diseñar una mentira tan enorme frente a mi comportamiento como fiscal.

“La acusación de la contralora es supremamente grave y compromete mi legitimidad como fiscal y respetuosamente pido que asuma sus responsabilidades por las mentiras que dijo en la comisión de acusaciones.

“La contralora es una de las guardianas de la ética pública y si fabrica tamaña acusación qué podrán pensar los colombianos sin investidura para defenderse de una mentira de esta magnitud”.

Montealegre afirmó además que las pruebas que presentó Morelli fueron dos videos de medios de comunicación, una entrevista a Noticias UNO, otra en La FM e intervenciones a la Corte Constitucional. Además el fiscal afirma que la contralora denunció una persecución contra ella liderada por un periodista, Ramiro Bejarano, y muestra una columna de Daniel Samper Ospina en la que compara los perros de París Hilton con los de ella.

El fiscal reveló además que el 12 de noviembre a las 8:00 p.m., un día antes de la declaración de Morelli a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, la Superintendencia de Salud le envió a la Contraloría un documento en el que afirma que Montealegre no tiene vinculación con SaludCoop.

“Le hago un llamado a la contralora que explique porque mintió en una denuncia bajo la gravedad de juramento”, concluyó el fiscal en su declaración desde Cartagena.