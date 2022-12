Si copiloto quería estrellar avión, ¿por qué lo hizo controladamente?: Piloto

El Capitán Julián Pinzón, director de seguridad aérea de los aviadores civiles en Colombia, se refirió en Mañanas BLU acerca del accidente que ocurrió en Los Alpes de Francia y que dejó más de 150 personas muertas.



Sobre el sistema de apertura de la puerta de la cabina de los pilotos de un avión y sus códigos de acceso para que un tripulante ingrese, Pinzón manifestó que “la realidad es que desde que sucedió lo de Estados Unidos hace 14 años hubo un cambio en la regulación y se le ordenó a todos los operadores, no importa que marca de avión, blindar sus cabinas para no permitir al acceso a personas que quisieran hacer algo ilícito con la aeronave”.



Este jueves se conoció que el copiloto del Airbus A320 inició el descenso del avión "de forma voluntaria" cuando se hallaba solo en la cabina del avión, según informó el fiscal de Marsella encargado del caso del Airbus A320, Brice Robin.



Para Pinzón, “lo que habría que entrar a mirar y analizar es por qué nunca interrumpió el descenso. Sí realmente su intención era estrellar el avión, que es lo que se habla, no tenía mucho sentido de que hiciera el descenso de manera controlada; es un poco lo que pone en duda lo que pudo haber sucedido”, precisó.



Cabe destacar que en la actualidad en Colombia hay aproximadamente cerca de 100 aviones Airbus operando en las diversas aerolíneas del país.