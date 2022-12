Si ‘El Paisa’ está fuera del proceso de paz tenemos que capturarlo: Duque

En entrevista con Red Más Noticias, el presidente, Iván Duque, advirtió que ha escuchado versiones sobre el interés de ‘El Paisa’ de reactivar estructuras criminales y le dio un ‘ultimátum’.

“Hemos obrado prudentemente diciéndole a la Fiscalía y a la JEP, señores, la doctora Linares ha hecho los llamados, pero el país no puede dejarse seguir manipulando de esa manera y tenemos que responder absolutamente con contundencia. Si el señor no se presenta, la JEP sí tiene que definir claramente en dónde está, está dentro o no está adentro del proceso, y si no está tenemos que proceder a capturarlo”, dijo.

Duque reveló que si no hay una respuesta oportuna suspenderá el levantamiento de las órdenes de captura contra los excombatientes de las Farc a la mayor brevedad.

Igualmente aclaró que los demás excombatientes que reincidan serán capturados.

Frente al caso de Jesús Santrich, Duque se mostró dispuesto a aprobar su extradición en caso de que se resulte culpable.

“Ahora lo que tiene que aclarar la Corte Constitucional es realmente hasta cuándo puede ser esta situación”, señaló.

Entre otros temas, el mandatario se refirió a la polémica por la Ley de Financiamiento y a la negativa del Centro Democrático a apoyar el IVA a algunos productos de la canasta familiar.

“Hay personas en el Centro Democrático que están de acuerdo y otras que no, yo no puedo convertir eso en un dolor personal porque aquí lo que inicia es un debate político y personal”, señaló.

Finalmente, habló sobre la crisis en Venezuela y ratificó que la única voz que define la postura sobre este tema es la de él y la del canciller.