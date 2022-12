Si el pueblo dice no en referendo, no se implementa acuerdo de paz: MinInterior

acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, el mismo día de las elecciones legislativas o presidenciales, el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que la iniciativa exige unos acuerdos concretos, además de avances reales en este proceso.

El jefe de la cartera de Defensa manifestó que en caso que los colombianos lleguen a votar en contra de lo negociado en La Habana no se podrá implementar el acuerdo.

“La voz del pueblo es la voz de Dios. Si el pueblo dice que no, no se puede implementar el acuerdo. Es importante aclarar que lo que se aprobó es simplemente la posibilidad de utilizar este mecanismo de consulta al mismo tiempo de realizar un proceso de carácter nacional electoral, que hasta ahora no se podía”, dijo.

Con respecto a la reaparición de la Unión Patriótica, el ministro manifestó que se enfrentan a varias realidades, entre ellas la discusión de reparación de las víctimas miembro de ese partido.

Por último, el funcionario habló de la petición liderada por Colombia para acabar con el Parlamento Andino, entidad cuestionada por los países miembros (Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia), debido a que no tiene relevancia política y anualmente cuesta 300 millones de dólares a cada país.