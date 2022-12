Si eligen a Santos o Zuluaga vendrán 4 años de venganzas: Enrique Peñalosa

a quién van a elegir porque, en su concepto, la llamada “guerra sucia” entre el santismo y el uribismo ayuda a darse cuenta por quien no hay que votar.

“Imaginemos que cualquiera de estos dos enemigos, Santos o Zuluaga, llegaran a vengarse de su enemigo”, serían cuatro año más de venganzas y retaliaciones, sentenció.

Respecto al vídeo que vincula a Óscar Iván Zuluaga con un hacker que interceptó comunicaciones ilegalmente, Peñalosa aseguró que él “le mintió de manera grave a los colombianos” y por ello debe renunciar, así como la supuesta entrada de dineros de la mafia a la campaña de Santos en la que se demuestra que “ellos no parecen candidatos a la Presidencia sino de alta delincuencia”.

“De Óscar Iván Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos no me parecía que pudieran caer en esos temas. Dije incluso que le fiscal había exagerado, pero no. Son personas buenas, pero con angustias de poder que llevan a comportamientos gravísimos”.

“Es posible y necesario hacer una política distinta, llegar al gobierno sin compromisos, para llevar gente buena de todas las regiones”, dijo.

Del candidato- presidente, él mismo decía hace unas semanas que era el único que tenía gobernabilidad, “que es esa relación profesional con los politiqueros que paga favores nombrando gente que no es la más capaz ni la más preparada, nombrando más gente de la que se necesita en las entidades”.

Con la frase “nosotros ya gobernamos sin maquinarias políticas y transformamos a Bogotá en tres años”, el candidato de la Alianza Verde argumentó el diferencial entre la forma de hacer un gobierno para la gente.

Para finalizar, Enrique Peñalosa se justificó “en su manera distinta de actuar”, el hecho de no haber expuesto en medios sus propuestas o posturas en la misma medida en que lo hicieron los demás candidatos.