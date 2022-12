Sí hacían interceptaciones ilegales, hay pruebas: director Revista Semana

afirmó Alejandro Santos, director de Semana, en Mañanas BLU.

Publicidad

“En esa fachada de legalidad se hacían trabajos ilegales, tenemos todos las pruebas, las fuentes, el acervo probatorio y testimonial de lo que ocurrió”, comentó el periodista al confirmar lo revelado el pasado lunes en Semana.com .

Santos aseguró que así el Ejército haya dicho que el sitio funcionaba con conocimiento y de manera legal, tiene como probar que desde allí se hacían interceptaciones digitales a los negociadores del Gobierno en el proceso de paz.

Publicidad

Puso el ejemplo de las ‘chuzadas’ que se comprobaron en el DAS al afirmar que la revelación de esta semana tensiona el ambiente y por eso se tiende a bajar la temperatura tratando de cuestionar la credibilidad de la revista, “es natural”, dijo.

Publicidad

Agregó que el tema no se ha terminado y hay mucho por revelar, aunque las pruebas que tiene no se pueden divulgar para no poner en peligro a las fuentes. Igualmente, que este fin de semana se revelarán más detalles del lugar que funcionaba en Galerías, desde Bogotá.

Santos pidió además que se mire la denuncia “y no se le dispare al mensajero”, tras los cuestionamientos que ha recibido la revista, pues el periodismo investigativo es un trabajo ingrato porque “lo único que logran las investigaciones son las amenazas al tocar intereses muy profundos”.

Publicidad

Santos manifestó que adelantaron la investigación por la página web y no la lanzaron en la versión impresa porque tenían conocimiento de otro medio que estaba también tras la noticia.