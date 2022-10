Si hay diferencias entre Senado y Cámara, solamente se hundirían objeciones a JEP: MinInterior

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, en entrevista con BLU Radio, manifestó que si hay diferencias entre el Senado y la Cámara de Representantes en las discusiones sobre la Ley Estatutaria de la JEP solamente se hundirían las objeciones, pero no todo el articulado.



“La interpretación que tenemos en el Ministerio del Interior es que si la decisión de las cámaras es diferente llevaría a la desaparición de los apartes objetados, lo que no implicaría que se cayera todo el texto de la norma”, añadió.



La ministra dijo, asimismo, que el debate se centrará exclusivamente en los artículos objetados, por lo que no será posible constitucionalmente discutir sobre el resto de texto de la ley.



De otro lado, la funcionaria manifestó que la actuación del presidente Iván Duque sobre la Ley Estatutaria de la JEP no pone en riesgo la separación de poderes, un argumento que la oposición sostuvo durante su réplica televisada.



En ese sentido, la funcionaria enfatizó que la oposición solo busca desvirtuar las objeciones presentadas por el primer mandatario el pasado domingo.



“El discurso de la oposición quiere desvirtuar una competencia que tiene el presidente de la República que proviene de la separación de poderes”, dijo.



Gutiérrez manifestó que ejerciendo la autonomía el Congreso comenzará a estudiar las seis objeciones y que se tome una decisión que contribuya a que haya justicia y a que se corrijan los vacíos que tiene la ley.



