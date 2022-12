Si hay terror no vamos a quedarnos callados: Francisco Santos

Francisco Santos, candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Bogotá, se refirió en Mañanas BLU a los recientes ataques terroristas que se registraron en la capital del país que dejaron 10 personas heridas.



Frente a los señalamientos que lo tildan de oportunista por hacer presencia en el lugar de los hechos, Francisco Santos manifestó que “no me parece que sea un politización (…). Estar en el sitio simplemente es coherente con lo que hicimos durante 8 años de Gobierno que había un atentado y ahí estábamos minutos más tarde, tan pronto podíamos llegar, para en primera instancia mostrar nuestro apoyo a la fuerza pública” (Lea también: Ligando datos, parece obvio que Farc podría ser autor de explosiones: Pardo ).



En ese mismo sentido afirmó que “los bogotanos tienen que acostumbrarse a que si hay terror no vamos a quedarnos callados”.



Asimismo el aspirante a la Alcaldía de la capital manifestó que los ataques demuestran un deterioro significativo de la seguridad y el resurgimiento de las Farc (Lea también: Es difícil decir que detrás de atentados hay un grupo determinado: alcaldesa (e) ).



“Ya se está empezando a sentir que las Farc recuperan mucho del terreno que perdieron y comienzan a tener la posibilidad de generar financiación, de reclutar y de hacer atentados como estos, que son sencillos, pero de altísimo impacto y que generan la desazón en la ciudadanía”, puntualizó.



Las dos explosiones se registraron el pasado jueves, una en la Calle 72 No. 10-03, y otra en una sede de Porvenir en la Calle 13 con carrera 45 y dejaron un saldo de diez personas lesionadas.